Израильские военные заявили о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в южном Ливане

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новых атак по объектам движения "Хезболла" в южном Ливане.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ начала атаковать цели "Хезболлы" в южном Ливане", - говорится в сообщении израильской армии.

В свою очередь, по информации телеканала "Аль-Джазира", израильскому артиллерийскому обстрелу подверглись города Завтар-аш-Шаркия, Яхмар-аш-Шакиф и Бейт-ас-Сайяд. Также израильский беспилотник нанес удар по городу Срифа.

В "Хезболла" со своей стороны заявили, что сбили израильский беспилотник Hermes 450Z над Эн-Набатией. В ЦАХАЛ также признали потерю БПЛА, который бойцы "Хезболлы" смогли поразить при помощи зенитной ракеты.

Также, по информации телеканала, беспилотник, запущенный из Ливана, повредил израильскую боевую машину и вызвал пожары в районе приграничного населенного пункта Шомера на севере Израиле. В движении взяли на себя ответственность за эту атаку беспилотника и отметили, что ее целью была самоходная гаубица.

Ливан Израиль Хезболла ЦАХАЛ
