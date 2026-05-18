Глава МИД Кубы заявил о праве своей страны защищаться от агрессии извне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что право на защиту от внешней агрессии является неотъемлемым для любого государства, и Куба не является исключением. Он написал об этом в соцсети Х.

"Куба, как любое государство в мире, имеет право на законную защиту от любой внешней агрессии. Этот принцип признан Уставом ООН и международным правом", - напомнил глава МИД.

"Те, кто стремится незаконно напасть на Кубу, используют любой предлог, каким бы лживым и нелепым он ни был, чтобы оправдать нападение, которое противоречит и американскому, и мировому общественному мнению", - отметил он и выразил сожаление в связи с тем, что соучастникам этого преступления становятся и некоторые СМИ.

Заявление Родригеса прозвучало на следующий день после того, как американское издание Axios со ссылкой на данные разведки опубликовало материал о том, что Куба закупила более 300 военных беспилотников.

"Куба с 2023 года приобретает ударные беспилотники и размещает их в стратегических точках острова", - сказали изданию американские чиновники, отмечая, что поставки идут якобы из России и Ирана.