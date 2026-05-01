Поиск

Глава судебной власти Ирана заявил, что Тегеран никогда не отказывался от переговоров

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти всегда готовы к диалогу, однако вести их имеет смысл лишь с рациональных позиций, заявил в пятницу глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

"Исламская Республика Иран никогда не избегала переговоров. Мы всегда их приветствовали, но только те, которые основаны на логике и рассудке. Мы не приемлем давление и навязанные условия", - приводит его слова Press TV.

По словам Мохсени-Эджеи, если у противников Ирана не получилось добиться своих целей угрозами и на поле боя, то этого не выйдет и за столом переговоров. Также он сказал, что иранские власти продолжат правовые действия, в том числе на международной арене, в связи с нападением США и Израиля на Иран и что они намерены предать суду ответственных за этот шаг и получить компенсации.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, поэтому он предпочел бы телефонные контакты. Новый раунд очных переговоров представителей Вашингтона и Тегерана, ожидавшийся в минувшие выходные в Исламабаде, не состоялся.

28 апреля газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома, сообщила, что Трамп не примет предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о ядерной программе Тегерана для последующих переговоров. Позднее Трамп заверял, что никто, кроме него самого и еще нескольких людей, не осведомлен о реальном статусе переговоров с Ираном.

Хроника 28 февраля – 01 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Аракчи отметил, что США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Иран активизировал усилия по извлечению боеприпасов из подземных хранилищ

 Пять человек пострадали при нападении с ножом на школу в США

Хроники событий
