Направляющийся в Индию танкер пытается пройти через Ормузский пролив

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Судно под флагом Маршалловых островов загружено 45 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа. По информации агентства, оно движется в северном направлении в сторону иранских островов Ларак и Кешм и в сторону Оманского залива. На судне - экипаж из граждан Индии. Покупателям груза числится индийская государственная компания Indian Oil Corporation.

Sarv Shakti прибыло в Персидский залив в начале февраля. Груз оно получило у берегов Дубая. Прохождение Ормузского пролива у него может занять 10 - 14 часов. Однако определению положения судна может мешать применение средств радиоэлектронной борьбы; также некоторые экипажи отключают средства передачи данных, чтобы помешать своему обнаружению.

Bloomberg отмечает, что если Sarv Shakti успешно минует Ормузский пролив, то судно станет первым танкером, связанным с Индией, которое прошло по этому пути с начала блокады США иранских портов 13 апреля. Также оно будет одним из крупнейших судов, пересекших пролив с 17 - 19 апреля, когда власти Ирана временно открыли, а затем снова закрыли его. Тогда по этому маршруту смог пройти лишь один имеющий отношение к Индии танкер Desh Garima - благодаря отключению транспондеров. После этого движение через Ормузский пролив почти остановилось.

Однако, по данным агентства, за время ближневосточного конфликта Индия, после переговоров с Тегераном, смогла провести через Ормузский пролив восемь судов со сжиженным природным газом.

Хроника 28 февраля – 02 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
 Пентагон сообщил о решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии

 КСИР заявил, что установит новые правила для судоходства в Ормузском проливе

 Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

