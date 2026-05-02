ВМС США за время блокады перехватили 48 связанных с Ираном торговых судов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили 48 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили из иранских портов или направлялись в них, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом в CENTCOM подчеркивают, что "американские войска продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана".

Накануне в CENTCOM сообщали о перехвате 45 связанных с Ираном торговых судов.

Хроника 28 февраля – 02 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
