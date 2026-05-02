Премьер Польши призвал не допустить распада НАТО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск считает идущий распад НАТО главной угрозой для трансатлантического сообщества.

"Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса", - написал он в субботу в соцсети X.

"Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", - подчеркнул Туск.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал партнеров по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Он также выражал недовольство нежеланием союзников принимать участие в вооруженном конфликте против Ирана и некоторыми их действиями в том, что касается Украины.

В конце апреля Трамп заявил, что США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих.

НАТО Польша Дональд Туск
