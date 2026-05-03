В Мавритании опровергли передвижение через страну экстремистов в направлении Мали

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В генштабе ВС Мавритании заверили, что полностью контролируют территорию страны и не допускают передвижений по ней экстремистов по направлению к Мали, сообщает в воскресенье агентство EFE.

В военном командовании пояснили, что сообщения СМИ о подобных передвижениях - "неверные и целенаправленно вводят в заблуждение".

"Генштаб заверяет, что военные Мавритании полностью контролируют происходящее на своей территории, в особенности - в пограничных районах. В них не выявлено никаких враждебных действий, и подобные действия в будущем не будут допускаться", - подчеркнули в мавританском генштабе.

EFE отмечает, что это заявление прозвучало на фоне недавнего наступления террористических и экстремистских группировок в ряде районов Мали, у которого есть общая граница с Мавританией.

