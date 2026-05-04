Макрон исключил участие Франции в операции США в Ормузском проливе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон исключил участие Парижа в американской операции "Проект Свобода", нацеленной на помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Об этом сообщают французские СМИ.

"Мы не будем участвовать в чем-то неясном", - сказал он.

Он также призывал Иран и США к скоординированному открытию Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от голода и других проблем.

