Пашинян надеется посетить Азербайджан в 2028 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает посетить Азербайджан в 2028 году для участия в саммите Европейского политического сообщества.

"Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, конечно, в режиме видеоконференции, но впервые участвует в мероприятии, которое проводится в Армении. Но надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС)", - сказал Пашинян на саммите ЕПС в Ереване.

Он отметил, что впервые в Армении находится вице-президент Турции.

Азербайджан Ильхам Алиев Никол Пашинян Турция Армения
