Генсек НАТО заявил, что в Европе услышали недовольство Трампа отсутствием военной поддержки

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Европейские лидеры услышали недовольство президента США Дональда Трампа в связи с отсутствием поддержки в ходе военных действий против Ирана и разблокировки Ормузского пролива, заявил в Ереване журналистам генсек НАТО Марк Рютте.

"Европейские лидеры услышали его, они услышали США четко и ясно", - сказал он и добавил, что теперь европейские страны оказывают армии США "всю необходимую ей логистическую поддержку".

Ранее Трамп заявлял о своем разочаровании союзниками по НАТО, которые, по его словам, не пожелали вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. После временного согласия Ирана открыть пролив президент заявлял, что отказался от помощи партнеров по альянсу.

"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО: там спрашивали, понадобится ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше от пролива, если только они не хотят там просто загрузить нефть на свои суда", - писал Трамп.

Рютте находится в Ереване для участия в саммите Европейского политического сообщества.