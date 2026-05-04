Поиск

Генсек НАТО заявил, что в Европе услышали недовольство Трампа отсутствием военной поддержки

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Европейские лидеры услышали недовольство президента США Дональда Трампа в связи с отсутствием поддержки в ходе военных действий против Ирана и разблокировки Ормузского пролива, заявил в Ереване журналистам генсек НАТО Марк Рютте.

"Европейские лидеры услышали его, они услышали США четко и ясно", - сказал он и добавил, что теперь европейские страны оказывают армии США "всю необходимую ей логистическую поддержку".

Ранее Трамп заявлял о своем разочаровании союзниками по НАТО, которые, по его словам, не пожелали вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. После временного согласия Ирана открыть пролив президент заявлял, что отказался от помощи партнеров по альянсу.

"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО: там спрашивали, понадобится ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше от пролива, если только они не хотят там просто загрузить нефть на свои суда", - писал Трамп.

Рютте находится в Ереване для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Марк Рютте НАТО Иран США Ормузский пролив Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

 США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

 Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

 Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2027 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9226 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов