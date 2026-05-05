Макрон осудил иранские атаки на ОАЭ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назвал недопустимыми удары Ирана ракетами и беспилотниками по Объединенным Арабским Эмиратам.

"Иранские удары (...), направленные против гражданских инфраструктур Эмиратов, являются неоправданными и недопустимыми", - написал Макрон во вторник в соцсети X.

"Франция, как она это делала с начала конфликта, продолжит помогать своим союзникам в Эмиратах и в регионе в обороне их территорий", - пообещал французский президент.

По его словам, надежное решение происходящего конфликта может быть достигнуто только путем открытия Ормузского пролива для свободного судоходства и заключения прочного соглашения, которое "обеспечит необходимые гарантии безопасности странам региона, особенно в отношении угроз, исходящих от Ирана в ядерной, баллистической сферах, и связанных с его деятельностью по региональной дестабилизации".

Ранее в Минобороны ОАЭ сообщили, что в понедельник Иран выпустил по Эмиратам 15 ракет - 12 баллистических и три крылатых, а также четыре БПЛА. В ведомстве отметили, что три человека получили ранения средней степени тяжести.

Кроме того, сообщалось, что в результате налета иранских дронов в понедельник на НПЗ в Эль-Фуджайре начался крупный пожар.

По данным военных ОАЭ, с начала конфликта на Ближнем Востоке местная ПВО зафиксировала пуски Ираном 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2 тыс. 260 БПЛА. В стране погибли три человека, 227 получили ранения.