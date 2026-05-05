Макрон не считает вмешательством в дела Армении поддержку Пашиняна до выборов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не считает свою поддержку действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну в преддверии парламентских выборов в июне вмешательством во внутренние дела республики.

"Надо понять, что такое вмешательство. Я говорю, что содействую этому партнеру (Пашиняну - ИФ), которому доверяю уже восемь лет, как это делал в случае с Майей Санду (президент Молдавии - ИФ), которая противодействовала не европейскому выбору", - сказал Макрон на совместном брифинге с Пашиняном в Ереване.

По его словам, позиция Франции и европейских государств открыта и не может считаться вмешательством.

"Но есть другая сторона, которая пытается манипулировать, угрожает демократии, осуществляет информационные манипуляции распространением лживой информации через СМИ, пытается дестабилизировать правовое государство, - объяснил президент. - "Разница в этом. Все открыто. Здесь нет вмешательства. Есть открытая позиция и есть вмешательство посредством иностранных агентов по заказу Москвы, которые пытаются угрожать демократии".

Макрон находится в Армении с государственным визитом.

Очередные парламентские выборы в Армении, по результатам которых будет сформировано новое правительство, назначены на 7 июня.

Эммануэль Макрон Молдавия Франция Армения Майя Санду Никол Пашинян
КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

