Трамп заявил, что Иран знает, каких действий стоит избегать для сохранения перемирия

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана знает, какие действия приведут к окончанию перемирия и возобновлению американской военной операции.

"Важно вот что: иранцы знают, чего делать не нужно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы США считали перемирие нарушенным.

При этом Трамп не уточнил, какие именно действия Иран не должен совершать.

Накануне глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в новый режим судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться Тегераном как прямое нарушение режима прекращения огня.

До этого Трамп заявил, что США начинают оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.