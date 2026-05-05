Трамп заявил о полном контроле ВМС США над Ормузским проливом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что Ормузский пролив находится под полным контролем американских ВМС.

"Мы осуществляем полную блокаду, никто не может противостоять этой блокаде", - сказал он во вторник журналистам в Белом доме.

"Их (иранские) ВМС состоят из небольших быстрых катеров, но они действуют не быстрее, чем любая ракета. Они не способны противостоять нашим ВМС. Один их корабль пытался пойти в атаку, но получил удар по двигателю, и это была ракета", - продолжил Трамп.

При этом он пояснил, что предварительно команда американского корабля посоветовала иранцам отойти во избежание уничтожения.

Трамп добавил, что благодаря ВМС США через Ормузский пролив удалось провести даже очень крупные суда.

Ранее во вторник глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер сообщил, что первый день операции "Свобода" по возобновлению судоходства через Ормузский пролив прошел тактически успешно. Адмирал заявил журналистам в ходе телефонной конференции, что США использовали комбинированные силы ракетных эсминцев, истребителей, вертолетов и беспилотников для защиты прохождения двух кораблей под флагом США через пролив.

Иранские крылатые ракеты, нацеленные на эсминцы ВМС США и торговые суда, были сбиты, а американские вертолеты потопили шесть небольших иранских быстроходных катеров, пытавшихся атаковать их, сообщил он. "Мы отразили каждую из этих угроз благодаря точному применению оборонительных боеприпасов", - сказал Купер.

По его словам, операция по проводке двух торговых судов прошла именно так, как и планировалось: эшелонированная американская оборона защищала суда, следовавшие по маршруту, который ВМС США определили как безопасный от мин.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран Ормузский пролив
Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

