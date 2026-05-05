США заранее уведомили Иран об операции по выводу судов через Ормузский пролив

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти США в минувшее воскресенье сообщили Ирану, что на следующий день начнут военную операцию "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, передает Axios со ссылкой на источники.

"По словам чиновника США и знакомого с темой источника, высокопоставленный служащий американской администрации проинформировал Иран в воскресенье о скорой операции по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства", - сообщает портал.

Axios поясняет, что в Белом доме явно хотели снизить риск эскалации ситуации. Однако некоторые госслужащие в США и Израиле полагают, что позднее на этой неделе американский президент Дональд Трамп может отдать приказ возобновить боевые действия, если дипломатические усилия продолжат пробуксовывать.

Во вторник на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция "Свобода" не является частью военных операций против Ирана и "носит временный характер". Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер утверждал, что первый день операции прошел тактически успешно.

В свою очередь датская судоходная и логистическая компания Maersk подтвердила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных, и сообщила, что все члены экипажа "в безопасности и невредимы". Однако, отмечает Axios, за первые 24 часа операции роста поставок нефти через пролив не отмечено.

В CENTCOM также сообщали, что американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции "Свобода". Но агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник передало, что в действительности американские военные обстреляли вблизи Ормузского пролива два небольших грузовых катера, а не катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
