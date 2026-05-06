Власти Канарских островов отказались принимать круизный лайнер со вспышкой хантавируса

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что из соображений безопасности не может позволить лайнеру MV Hondius со вспышкой хантавируса на борту пришвартоваться в порту на Канарских островах, несмотря на решение испанского Минздрава, сообщает в среду Sky News.

"Я не могу позволить ему попасть на Канарские острова", - заявил Клавихо, говоря о лайнере.

По его словам, достаточных оснований для отправки судна именно на эти острова нет. Кроме того, недостаточно информации, которая могла бы гарантировать безопасность местных жителей.

Клавихо запросил срочную встречу с испанским премьер-министром Педро Санчесом для обсуждения этого вопроса.

Ранее принять пассажиров судна отказались в Кабо-Верде, куда оно изначально направлялось. Тогда в ВОЗ запросили Испанию принять MV Hondius, аргументировав это тем, что Канарские острова являются ближайшим местом с необходимыми для этого возможностями.

В Минздраве Испании согласились исполнить эту просьбу, заявив, что судно прибудет на Канарские острова в течение трех-четырех дней.

Власти Швейцарии сообщили о выявлении в стране случая заражения хантавирусом. Отмечается, что мужчина, чье имя не называется, был пассажиром MV Hondius и в конце апреля вернулся из ЮАР, где сошел с судна.

В ЮАР заявили, что у двух человек, сошедших с судна, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве страны.

В ВОЗ заявили, что трех зараженных пассажиров судна уже эвакуировали. Сейчас они направляются в Нидерланды, где им будет предоставлено лечение.

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, а вакцины от хантавируса на данный момент нет. При этом заражение людей чаще всего происходит от грызунов.