Трамп считает, что еще рано говорить о прямых переговорах США с Ираном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что пока еще слишком рано говорить о новом раунде прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает в среду The New York Post.

"Слишком рано", - заявил он газете, отвечая на соответствующий вопрос.

Когда журналист издания уточнил у него, стоит ли сотрудникам The New York Post выезжать в Пакистан для освещения нового раунда переговоров, Трамп ответил: "Я так не думаю".

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Пакистан
