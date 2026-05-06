Варшава назвала условие для пролета Фицо над Польшей в Москву

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Польша выразила готовность при определенных условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, сообщает словацкий Dennik.

"Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс", - заявил глава МИД Польши Радослав Сикорски.

Фицо заявлял, что поедет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и провести краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Смотреть парад он не планирует.

