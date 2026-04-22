Словакия перестанет блокировать санкции ЕС против РФ после возобновления поставок по "Дружбе"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Словакия будет готова снять вето с 20-го пакета санкций ЕС против России лишь после того, как начнет снова получать нефть по трубопроводу "Дружба", заявил в среду словацкий премьер Роберт Фицо.

По сообщению The Guardian, он пояснил, что подождет, "пока нефть не начнет по-настоящему поступать".

При этом Фицо подчеркнул, что в свете восстановления работы "Дружбы" снимет возражения против выделения кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины.

"Полагаю, можно было бы разблокировать этот кредит при условии, что будут выполнены все шаги по открытию "Дружбы", - сказал он.

При этом премьер Словакии выразил опасения насчет того, что в будущем приостановка поставок по этому нефтепроводу может повториться. "Я не знаю, как поведет себя ЕС, если, к примеру, кредит будет разблокирован, а через несколько дней транзит по "Дружбе" снова остановится. Не знаю, что мы будем делать в такой ситуации, но мы должны быть готовы и на случай такого развития событий", - подчеркнул Фицо.

Ранее европейские СМИ сообщали, что постпреды стран ЕС в среду рассмотрят как тему кредита для Украины, так и 20-й пакет санкций. При этом по некоторым данным, из санкционного пакета могут исключить некоторые его ключевые компоненты.