Поиск

Словакия перестанет блокировать санкции ЕС против РФ после возобновления поставок по "Дружбе"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Словакия будет готова снять вето с 20-го пакета санкций ЕС против России лишь после того, как начнет снова получать нефть по трубопроводу "Дружба", заявил в среду словацкий премьер Роберт Фицо.

По сообщению The Guardian, он пояснил, что подождет, "пока нефть не начнет по-настоящему поступать".

При этом Фицо подчеркнул, что в свете восстановления работы "Дружбы" снимет возражения против выделения кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины.

"Полагаю, можно было бы разблокировать этот кредит при условии, что будут выполнены все шаги по открытию "Дружбы", - сказал он.

При этом премьер Словакии выразил опасения насчет того, что в будущем приостановка поставок по этому нефтепроводу может повториться. "Я не знаю, как поведет себя ЕС, если, к примеру, кредит будет разблокирован, а через несколько дней транзит по "Дружбе" снова остановится. Не знаю, что мы будем делать в такой ситуации, но мы должны быть готовы и на случай такого развития событий", - подчеркнул Фицо.

Ранее европейские СМИ сообщали, что постпреды стран ЕС в среду рассмотрят как тему кредита для Украины, так и 20-й пакет санкций. При этом по некоторым данным, из санкционного пакета могут исключить некоторые его ключевые компоненты.

Словакия Роберт Фицо Дружба ЕС РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

