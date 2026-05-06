"Белавиа" с 22 мая планирует восстановить авиасообщение с ОАЭ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" готовится с 22 мая возобновить полеты в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в пресс-службе компании.

"Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем Belavia планирует восстановить с 22 мая 2026 года при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов", - сказано в сообщении.

На первом этапе рейсы предусмотрены с частотой два раза в неделю на самолете "Боинг 737".

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытии воздушного пространства ряда стран "Белавиа" с конца февраля выполнила 11 вывозных рейсов (из Дубая, Дохи и Салалы) и вернула в Белоруссию 2 360 пассажиров

