В ОАЭ вновь открыли воздушное пространство

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ снова открыли воздушное пространство страны после временной остановки авиасообщения из-за атаки дронами и ракетами, сообщает Bloomberg со ссылкой на Главное управление гражданской авиации ОАЭ.

Работа воздушного транспорта нормализовалось.

Управление 16 марта объявляло о полном закрытии воздушного пространства страны. Это решение было названо "исключительной мерой предосторожности", направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей воздушных судов, а также на охрану территории страны в "условиях быстро меняющихся событий в области региональной безопасности".

Работа международного аэропорта Дубая была прервана 16 марта после повреждения беспилотником топливного резервуара рядом с авиагаванью. Возник пожар, позднее возгорание успешно локализовали, пострадавших нет.