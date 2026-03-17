В ОАЭ вновь открыли воздушное пространство

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ снова открыли воздушное пространство страны после временной остановки авиасообщения из-за атаки дронами и ракетами, сообщает Bloomberg со ссылкой на Главное управление гражданской авиации ОАЭ.

Работа воздушного транспорта нормализовалось.

Управление 16 марта объявляло о полном закрытии воздушного пространства страны. Это решение было названо "исключительной мерой предосторожности", направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей воздушных судов, а также на охрану территории страны в "условиях быстро меняющихся событий в области региональной безопасности".

Работа международного аэропорта Дубая была прервана 16 марта после повреждения беспилотником топливного резервуара рядом с авиагаванью. Возник пожар, позднее возгорание успешно локализовали, пострадавших нет.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ Дубай
 Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

 Рубио поручил американским дипломатам добиваться от других стран коллективных действий против Ирана

 ОАЭ закрывают свое воздушное пространство из-за атак со стороны Ирана

 Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

