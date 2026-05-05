Армения и Франция подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Ереване декларацию о стратегическом партнерстве. Церемонию подписания транслировало Общественное телевидение Армении.

Стороны также подписали соглашения о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников.

Еще подписаны соглашения о сотрудничестве в области развития военных технологий и исследовании оборонных систем, о поставках военного обмундирования.

Стороны также договорились о поставках транспортных вертолетов, о продаже армянской авиакомпании двух самолетов А321-200NX, о строительстве Баргушатского тоннеля на юге Армении.

Подписаны и ряд документов о кредитном, экономическом, культурном сотрудничестве.