Поиск

МИД Франции исключил смягчение санкций против Ирана до разблокировки Ормузского пролива

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возможность ослабления санкций против Ирана не должна обсуждаться, пока Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Пролив – это общее благо человечества, его нельзя блокировать, облагать пошлинами или использовать в качестве рычага давления", - сказал министр в эфире радиостанции RTL.

"Отмена каких-либо санкций против Ирана исключена, пока пролив остается заблокированным", - подчеркнул Барро.

Он также прокомментировал переброску французского авианосца "Шарль де Голль" на Ближнем Востоке, отметив, что эти действия "укрепляют нашу оборону".

На этой неделе Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив. По информации телеканала Press TV, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Франция Иран Ормузский пролив США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

Магнитные бури ожидаются на Земле в четверг и пятницу

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

 Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Вашингтон назвал Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

 США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

 Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

 Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и возможном заключении сделки

Спикер иранского парламента заявил о попытках США заставить Иран капитулировать
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов