МИД Франции исключил смягчение санкций против Ирана до разблокировки Ормузского пролива

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возможность ослабления санкций против Ирана не должна обсуждаться, пока Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Пролив – это общее благо человечества, его нельзя блокировать, облагать пошлинами или использовать в качестве рычага давления", - сказал министр в эфире радиостанции RTL.

"Отмена каких-либо санкций против Ирана исключена, пока пролив остается заблокированным", - подчеркнул Барро.

Он также прокомментировал переброску французского авианосца "Шарль де Голль" на Ближнем Востоке, отметив, что эти действия "укрепляют нашу оборону".

На этой неделе Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив. По информации телеканала Press TV, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.