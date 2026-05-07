ФРГ не собирается эвакуировать сотрудников своей дипмиссии из Киева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Германия не будет эвакуировать сотрудников своей дипмиссии в Киеве, заявил в четверг глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Нет, конечно, нет", - сказал министр в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос журналиста о возможности такой меры.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими посольствами", - добавил он, комментируя предостережения со стороны Москвы, озвученные ранее на этой неделе.

Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинских граждан и иностранный дипкорпус серьезно отнестись к рекомендациям министерства обороны России своевременно покинуть Киев на случай возможного удара в ответ на действия властей Украины по срыву празднования Дня Победы.