Блокада Ормузского пролива может помешать восполнению США арсеналов боеприпасов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сохранение блокады Ормузского пролива может сократить поставки в США карбамида - важного компонента различных боеприпасов, запасы которых американская сторона стремится восполнить после интенсивных трат в военной кампании против Ирана, сообщает The National со ссылкой на документ для служебного пользования.

"Согласно конфиденциальному документу с анализом рынков, 22 млн тонн поставок карбамида - 10% от ежегодной продукции - оказались под угрозой после бомбардировок США и Израилем Ирана; цены могут вырасти на 50%", - отмечает издание.

При этом 46% мирового экспорта карбамида приходится на страны Персидского залива. Вместе с тем прекращение поставок Израилем газа в Египет остановило там производство этого товара и лишило покупателей альтернативного источника после перекрытия Ормузского пролива.

Издание поясняет, что карбамид используется в боеприпасах в качестве стабилизатора химической стойкости; он нужен, чтобы боеприпасы не портились при различных температурах и в разных условиях хранения. Карбамид нужен для ракет класса "воздух - воздух", высокоточных управляемых авиабомб, артиллерийских снарядов, снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, различных ракет.

Однако тот же продукт может использоваться в качестве удобрения. В связи с этим, поясняет The National, Пентагон и министерство сельского хозяйства США могут вступить в соперничество за этот товар, если Ормузский пролив не разблокируют; кроме того, Вашингтон может еще сильнее ухудшить отношения с Европой, если попробует перенаправить на себя идущие из Алжира и Египта поставки в европейские страны.

Газета утверждает, что при ударах по Ирану США потратили 45% баллистических ракет PrSM и 50% ракет-перехватчиков от систем ПРО THAAD и зенитных ракетных комплексов Patriot. Всего американские военные могли израсходовать более 4 тыс. высокоточных и зенитных ракет, на восполнение которых может уйти четыре года.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ормузский пролив
