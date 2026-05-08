Иранские военные сообщили о задержании нефтяного танкера

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Ирана объявили о задержании нефтяного танкера Ocean Koi, передает IRNA.

Военные обвинили танкер в попытке нанести ущерб "интересам иранской нации", его задержали в результате спецоперации, сопроводили к берегу и "передали его судебным властям".

"ВМС Ирана решительно защищают интересы и активы иранской нации в территориальных водах и не потерпят нарушителей и агрессоров", - передает IRNA

На этой неделе Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив. Как сообщало Press TV, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Хроника 28 февраля – 08 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
 AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

