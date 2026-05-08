В ОАЭ ПВО перехватила две иранские ракеты и три беспилотника, ранены три человека

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов 8 мая перехватили две баллистические ракеты и три ударных беспилотника, запущенных Ираном, сообщило Министерство обороны ОАЭ.

В результате атаки три человека получили ранения средней степени тяжести.

"С начала иранских атак на Объединенные Арабские Эмираты системы ПВО перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2263 беспилотника", - заявило Минобороны.