Рубио призвал европейские страны сплотиться против Ирана

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио призвал европейские страны к действиям, чтобы противостоять ядерной программе Ирана.

"Все говорят, что Иран представляет угрозу. Все говорят, что Иран не должен получить ядерное оружие... Но нужно что-то с этим делать", - сказал Рубио журналистам в Риме по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По словам главы Госдепа США, "если ответ - нет, тогда вам нужно иметь что-то большее, чем просто жестко сформулированные заявления, чтобы подкрепить свою позицию", Европе нужно предпринять "действия против Ирана".

Рубио добавил, что Тегеран пытается установить контроль над Ормузским проливом, назвав этот шаг "неприемлемым".

"Мир должен начать задаваться вопросом: что он готов сделать, если Иран попытается нормализовать контроль над международным водным путем? Я считаю это неприемлемым", - резюмировал Рубио.

Хроника 28 февраля – 08 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Госдеп США Марко Рубио Иран Ормузский пролив
