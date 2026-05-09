Более 340 млн человек посетили сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 340 млн человек за последние 12 часов посетили открытый Пентагоном сайт, на котором впервые опубликованы рассекреченные данные об неопознанных аномальных явлениях (UAP), сообщил официальный представитель министерства войны США Шон Парнелл.

"Всего за 12 часов сайт посетили 340 млн американцев и искателей правды со всего мира, стремящихся получить нефильтрованную информацию о НЛО. Этот ошеломляющий отклик подчеркивает твердую приверженность администрации президента США Дональда Трампа открытости", - сказал он.

При этом Парнелл подчеркнул, что министерство продолжит расширять эту инициативу по обеспечению прозрачности в отношении неопознанных аномальных явлений, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к информации.

Накануне министерство войны США объявило о первоначальной публикации новых, ранее засекреченных файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений.

В этом межведомственном проекте были задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства США.

Материалы размещены на сайте WAR.GOV/UFO, и дополнительные новые файлы будут публиковаться Пентагоном постоянной основе, отмечается в сообщении.

"Эта публикация является результатом указания президента Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности", - заявило министерство.

При этом указывается, что, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие материалы еще не были проанализированы на предмет выявления каких-либо аномалий.

"Министерство войны действует в тесном сотрудничестве с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в отношении понимания нашим правительством неопознанных аномальных явлений, - заявил министр войны США Пит Хегсет. - Эти файлы, скрытые среди засекреченных документов, долгое время подпитывали обоснованные спекуляции, пришло время американскому народу увидеть их своими глазами".

