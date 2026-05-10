Поиск

Трамп заявил, что США могли бы поразить остающиеся в Иране цели за две недели

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - У США остаются в Иране цели, по которым Вашингтон мог бы нанести удары, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Аткинсон.

"Мы могли бы продолжить еще две недели и поразить абсолютно все цели. Мы выполнили, наверное, 70% целей, но у нас есть и другие цели, которые мы теоретически могли бы поразить", - ответил он на вопрос о том, завершены ли боевые действия в Иране.

Отмечается, что интервью было записано ранее на этой неделе.

Ранее Трамп заявил, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном. Президент США отметил, что сделка "может не произойти, а может произойти в любой день".

Трамп на фоне недавнего инцидента с американскими эсминцами в Ормузском проливе отметил, что Иран "позаигрывал" с США.

Ранее Трамп заверил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще в силе.

Хроника 28 февраля – 10 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

 В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2144 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов