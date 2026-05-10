Трамп заявил, что США могли бы поразить остающиеся в Иране цели за две недели

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - У США остаются в Иране цели, по которым Вашингтон мог бы нанести удары, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Аткинсон.

"Мы могли бы продолжить еще две недели и поразить абсолютно все цели. Мы выполнили, наверное, 70% целей, но у нас есть и другие цели, которые мы теоретически могли бы поразить", - ответил он на вопрос о том, завершены ли боевые действия в Иране.

Отмечается, что интервью было записано ранее на этой неделе.

Ранее Трамп заявил, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном. Президент США отметил, что сделка "может не произойти, а может произойти в любой день".

Трамп на фоне недавнего инцидента с американскими эсминцами в Ормузском проливе отметил, что Иран "позаигрывал" с США.

Ранее Трамп заверил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще в силе.