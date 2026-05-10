США перехватили 61 связанное с Ираном коммерческое судно с начала блокады

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - С начала блокады ВМС США перехватили более шестидесяти связанных с Ираном коммерческих судов, направлявшихся или выходивших из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США перенаправили 61 торговое судно и вывели из строя четыре, чтобы гарантировать соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

По данным командования, "морскую блокаду Ирана обеспечивают более 20 американских военных кораблей".

Между тем, накануне NBC News со ссылкой на аналитиков в энергетической отрасли и двух западных чиновников, знакомых с оценками разведки, сообщил, что военная блокада портов Ирана со стороны США в конечном итоге лишит Тегеран жизненно важных доходов от нефти, но режим, вероятно, сможет выдерживать давление в течение нескольких месяцев без крупного экономического кризиса или долгосрочного ущерба своим нефтяным месторождениям.