Премьер Катара призвал главу МИД Ирана не использовать Ормуз как рычаг давления

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер Катара Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассем Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого призвал обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив.

"Премьер подчеркнул, что свобода судоходства - давно действующий принцип, который не следует нарушать. Закрытие Ормузского пролива и использование его в качестве рычага давления лишь усугубит кризис и поставит под угрозу интересы стран региона", - говорится в сообщении МИД Катара об этом разговоре.

Премьер Катара, также занимающий пост главы МИД, выразил поддержку попыткам урегулирования конфликта Ирана и США.

Ранее в воскресенье представитель иранской армии предупредил, что любая страна, применяющая санкции США против Тегерана, определенно столкнется с трудностями при прохождении через Ормузский пролив.

Между тем, агентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что иранская сторона передала пакистанским посредникам ответ на предложения США по урегулированию конфликта.

Хроника 28 февраля – 10 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
