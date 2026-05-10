Премьер Катара призвал главу МИД Ирана не использовать Ормуз как рычаг давления

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер Катара Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассем Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого призвал обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив.

"Премьер подчеркнул, что свобода судоходства - давно действующий принцип, который не следует нарушать. Закрытие Ормузского пролива и использование его в качестве рычага давления лишь усугубит кризис и поставит под угрозу интересы стран региона", - говорится в сообщении МИД Катара об этом разговоре.

Премьер Катара, также занимающий пост главы МИД, выразил поддержку попыткам урегулирования конфликта Ирана и США.

Ранее в воскресенье представитель иранской армии предупредил, что любая страна, применяющая санкции США против Тегерана, определенно столкнется с трудностями при прохождении через Ормузский пролив.

Между тем, агентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что иранская сторона передала пакистанским посредникам ответ на предложения США по урегулированию конфликта.