Макрон заверил, что не планирует направлять корабли в Ормузский пролив

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Франция не рассматривает возможность размещения своих военных кораблей в Ормузском проливе, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. Его слова приводит газета "Фигаро".

По словам президента, речь может идти только об участии Парижа в согласованной с иранской стороной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе - без размещения сил непосредственно там.

Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что иранская армия решительно отреагирует в случае захода кораблей ВМС Франции и Великобритании в Ормузский пролив.

По словам дипломата, этим странам "настойчиво рекомендуется не усложнять ситуацию еще больше". Так Гарирабади прокомментировал отправку кораблей Франции и Великобритании на Ближний Восток и заявления Парижа и Лондона о готовности участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива после завершения конфликта США и Ирана.