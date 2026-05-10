Иран предупредил соблюдающие американские санкции страны о трудностях в Ормузском проливе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Представитель иранской армии в воскресенье предупредил, что любая страна, применяющая санкции США против Тегерана, определенно столкнется с трудностями при прохождении через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.

"Суда из стран, соблюдающих санкции США против Ирана, начиная с настоящего момента, будут испытывать трудности при пересечении Ормузского пролива", - сказал представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

Он также отметил, что в ходе военной операции против Ирана "ни одна из целей противника не была достигнута", и что политический баланс иранской системы не был нарушен.

"Напротив, единство и сплоченность внутри страны укрепились, - заявил он. - Противник понял, что действительно не может сломить это сопротивление, и в конечном итоге был вынужден принять прекращение огня".

Представитель иранской армии добавил, что в ходе продолжающегося прекращения огня Иран укрепил свои силы и возможности, обновил свою базу целей и скорректировал свои оборонительные и наступательные позиции.