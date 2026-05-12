WSJ узнала, что ОАЭ тайно наносили удары по целям в Иране

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты тайно наносили удары по целям в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники.

По их данным, удары по иранским объектам наносились с использованием истребителей ВВС Эмиратов.

Источники заявляют, что, в частности, нанесенный 8 апреля ОАЭ удар по иранскому НПЗ на острове Лаван вызвал сильный пожар и на несколько месяцев вывел из строя большую часть мощностей объекта. Тем самым атака потенциально втянула монархию Персидского залива непосредственно в разрастающийся конфликт, отметили они.

Представители Пентагона и Белого дома отказались напрямую комментировать удары. Эта информация появилась на фоне предупреждения президента США Дональда Трампа в понедельник о том, что перемирие с Ираном "находится на грани выживания", что вызывает опасения по поводу возможного возобновления конфликта после короткой и хрупкой паузы, подчеркивает издание.

По словам источников газеты, знакомых с ситуацией, США не возражали и молчаливо приветствовали участие ОАЭ в нанесении ударов.

В последние недели власти ОАЭ неоднократно обвиняли Иран в запуске ракет и беспилотников, в том числе в направлении Дубая, Абу-Даби и Фуджейры, заявляя, что они оставляют за собой право ответных действий. 4 мая официальные лица заявили, что иранские удары вызвали сильный пожар в крупнейшем порту и нефтехранилище страны - Фуджейре. В ходе боевых действий в марте и апреле средства ПВО ОАЭ регулярно перехватывали баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники, запускавшиеся Ираном, напоминает издание.

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

Brent подорожала до $104,91 за баррель

