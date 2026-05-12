В Нидерландах 12 медработников отправили на карантин из-за ошибок при работе с хантавирусом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Двенадцать сотрудников медицинского центра Радбауд в Неймегене (Нидерланды) были отправлены на шестинедельный карантин после нарушений протоколов при работе с пациентом, зараженным хантавирусом. Об этом сообщают голландские СМИ.

По данным больницы, пациент, поступивший 7 мая и являвшийся пассажиром круизного судна MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка вируса, прошёл стандартную процедуру забора и обработки крови, хотя из‑за особенностей хантавируса требовался усиленный режим биобезопасности. Позднее выяснилось, что и при утилизации мочи не были соблюдены актуальные международные предписания.

"Несмотря на крайне низкую вероятность заражения, 12 сотрудников из предосторожности отправлены на карантин на шесть недель", - заявили в медцентре.

Руководство медцентра сообщило о начале внутреннего расследования. Больница заявила о готовности принимать новых пациентов при необходимости.

В апреле лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился к Канарским островам. На его борту находились около 150 человек, в том числе граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США. 6 апреля 70‑летний гражданин Нидерландов почувствовал недомогание и впоследствии скончался. Его жена, сошедшая на берег на острове Святой Елены, умерла 26 апреля в ЮАР, где анализы подтвердили заражение хантавирусом. Гражданка Германии скончалась на судне 2 мая.

10 мая на Тенерифе началась эвакуация пассажиров MV Hondius. Все сошедшие на берег туристы проходили обследование на наличие вируса. По данным ВОЗ, около десяти человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

ВОЗ Нидерланды Тенерифе MV Hondius
