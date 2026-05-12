Шеф Пентагона заявил о наличии у США достаточного запаса боеприпасов для военных нужд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, несмотря на конфликт с Ираном, располагают достаточным запасом боеприпасов для выполнения военных задач, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во вторник на слушаниях в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Проблема боеприпасов была глупо и бесполезно преувеличена", - сказал Хегсет. "У нас достаточно всего необходимого", - добавил он.

В ходе слушаний обсуждается бюджетный запрос Пентагона на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн, а также отдельный запрос на покрытие расходов на боевые действия против Ирана.

В своем вступительном слове Хегсет заявил, что запрос на 1,5 трлн долл. - это "безусловно, исторический бюджет", но добавил, что это "финансово ответственный бюджет". "Запрос президента США на бюджет отражает неотложность момента", - сказал Хегсет.

Что касается дополнительных ассигнований, министр войны США сказал: "Все, что, по нашему мнению, нам понадобится, мы представим".

Ведущий демократ в подкомитете Бетти Макколлум из Миннесоты заявила, что Конгрессу необходимо знать, сколько денег необходимо для оплаты оперативной деятельности, содержания развернутых кораблей, пополнения запасов боеприпасов и утраченного оборудования, расходов на топливо и ремонта американских объектов в регионе. Она подчеркнула, что "даже после того, как администрация заявила о завершении боевых действий, военные операции продолжаются".

Две недели назад, когда Хегсет давал показания в комитетах по вооруженным силам в Палате представителей и Сенате, Пентагон заявил, что боевые действия уже обошлись в $25 млрд. Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст на нынешних слушаниях сказал, что эта сумма выросла и приблизилась к 29 млрд долл. из-за необходимого "ремонта и замены оборудования" и "общих операционных расходов".

Как отмечает газета The New York Time, американские чиновники, знакомые с внутренними оценками, тогда предположили, что общая стоимость войны с Ираном может быть ближе к 50 млрд долл.