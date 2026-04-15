Иран разбирает завалы на входах в подземные склады баллистических ракет

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Иран, пользуясь перемирием, ведет раскопки заваленных в результате американо-израильских ударов входов в подземные хранилища баллистических ракет, сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники и спутниковые снимки.

По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили телеканалу источники. Многие из этих пусковых установок могли быть погребены в подземных хранилищах в результате ударов, нанесенных по входам.

Как указывает телеканал, в условиях прекращения огня Иран пытается достать ракеты из подземных складов. По его данным, на имеющихся снимках видно, как строительная техника разбирает завалы на входах в туннели и загружает их в самосвалы. Об этом свидетельствуют, в частности, снимки ракетной базы недалеко от Хомейна и к югу от Тебриза, сделанные 10 апреля.

По данным CNN, в ходе боевых действий США и Израиль наносили удары по входам в подземные базы, чтобы помешать ракетным пусковым установкам выезжать на огневую позицию для пуска баллистической ракеты и быстро возвращаться обратно для перезарядки.

