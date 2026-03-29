Поиск

WP сообщила, что США и Израиль нанесли урон четырем основным объектам по производству ракет в Иране

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США и Израиль за первые четыре недели кампании против Ирана нанесли удары по четырем основным объектам, где Иран производит ракеты, а также по 29 ракетным базам, сообщает в воскресенье The Washington Post (WP) со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Спутники зафиксировали разрушения и повреждения на этих объектах, обрушение туннелей, которые ведут к подземным складам ракет, отмечает издание.

По данным WP, под удар попали производственные площадки в Ходжире, Парчине, Каемийе и Шахруде. В частности, в Ходжире к востоку от Тегерана атакам подверглись цеха по производству жидкого и твердого топлива для баллистических ракет. Согласно спутниковым снимкам за 24 марта, здесь разрушено не менее 88 построек.

В Парчине, тоже восточнее Тегерана, в комплексе по производству твердого топлива поражены 12 построек. В Каемийе на окраинах столицы, где производят пусковые установки и жидкое топлива, попадания зафиксированы у 19 строений, свидетельствуют данные за 14 марта.

Комплекс Шахруд на северо-востоке Ирана также подвергся массированным налетам США и Израиля: не менее 28 зданий получили повреждения или оказались разрушены.

Среди ракетных баз зафиксирован ущерб базе "Хоргу" в провинции Хормозган на юге Ирана: здесь уничтожено не менее 15 построек, попадания пришлись по двум входам в катакомбы. На военной базе "Имам Али" в провинции Лорестан на западе Ирана удары затронули девять наземных структур и два прохода в подземелья.

Однако наблюдатели отмечают, что ни точное количество ракетных баз, ни мобильных пусковых установок в распоряжении Ирана - неизвестно. Также существуют сомнения в возможности полностью ликвидировать иранскую ракетную программу с учетом того, как Иран восстанавливал предприятия после прежних ударов и его возможностей приобретать за рубежом нужные товары для поддержания работоспособности программы.

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
