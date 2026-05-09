Британия направит эсминец на Ближний Восток для защиты судоходства в Ормузском проливе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Великобритания направляет ракетный эсминец HMS Dragon на Ближний Восток для участия в международной операции по защите судоходства в Ормузском проливе, сообщило в субботу британское министерство обороны.

"Мы можем подтвердить, что HMS Dragon будет направлен на Ближнем Востоке для предварительного размещения..., которое обеспечит готовность Великобритании, в рамках многонациональной коалиции, возглавляемой совместно Великобританией и Францией, к обеспечению безопасности Ормузского пролива, когда позволят условия", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время эсминец Королевского флота HMS Dragon находится в восточном Средиземноморье, обеспечивая защиту Кипра.

В среду министерство вооруженных сил Франции сообщило, что французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Шарль де Голль", пройдя Суэцкий канал, вошла в Красное море и идет на юг в Аденский залив в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Авианосец "Шарль де Голль" и сопровождающие его корабли до этого были развернуты вблизи Ближнего Востока в восточной части Средиземного моря, куда были направлены после начала американской военной операции против Ирана.

"Ситуация в Ормузском проливе имеет глобальные последствия", - говорится в заявлении министерства. При этом указывается, что Франция "не является стороной конфликта" и "остается приверженной международному праву и суверенитету".

Оборонное ведомство указало, что развертывание призвано "заранее оценить региональную оперативную обстановку", а также предложить "дополнительные возможности для реагирования на кризис" в целях повышения региональной безопасности.

В заявлении также отмечается, что авианосная группа поможет "интегрировать возможности партнеров в оборонительную и адаптированную структуру" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

На двухдневной встрече в Лондоне в апреле, в которой приняли участие представители более 44 стран, военные планировщики обсудили практические аспекты многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции по защите судоходства в Ормузском проливе. По имеющимся данным, около 40 стран уже согласились участвовать в такой миссии.