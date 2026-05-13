Американские инженеры начали изучать участок в Армении под реализацию "Маршрута Трампа"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Представители американской инженерно-консультационной компании AECOM прибыли в Армению для начала работ по обследованию участка под реализацию проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнерства в области инфраструктуры и инвестиций Государственного департамента США.

Отмечается, что на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном компания AECOM представила основное направление работы над разрабатываемым технико-экономическим обоснованием проекта и ожидаемые результаты.

Во вторник Григорян принял в Ереване делегацию США в составе представителей Госдепартамента и Корпорации развития финансирования для обсуждения хода работы по реализации TRIPP.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок TRIPP на армянской территории. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее – с Турцией.