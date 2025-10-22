Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Суд ЕС отменил санкции, введенные в отношении бизнесмена Михаила Гуцериева, это решение опубликовано на сайте суда.

"Общий суд (Пятая палата) настоящим отменяет Решение Совета ЕС (CFSP) 2024/769 от 26 февраля 2024 года о внесении изменений в Решение 2012/642/CFSP об ограничительных мерах... в той части, которая касается Михаила Сафарбековича Гуцериева", - говорится в сообщении.

Этим же решением оплата судебных издержек возлагается на Совет Евросоюза.

Санкции ЕС в отношении Михаила Гуцериева были введены в 2021 году за поддержку официального Минска.