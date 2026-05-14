Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в конце сентября

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября.

"Имею честь передать вам и госпоже Пэн (Пэн Лиюань - супруга Си Цзиньпина - ИФ) приглашение посетить нас 24 сентября", - сказал Трамп в четверг на банкете, который дал Си Цзиньпин в Пекине в честь американского президента. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Трамп также поблагодарил председателя КНР за великолепный прием, отметив, что стороны провели крайне положительные и продуктивные переговоры.

Американский президент посещает Китай с государственным визитом 13-15 мая.