Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в конце сентября
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября.
"Имею честь передать вам и госпоже Пэн (Пэн Лиюань - супруга Си Цзиньпина - ИФ) приглашение посетить нас 24 сентября", - сказал Трамп в четверг на банкете, который дал Си Цзиньпин в Пекине в честь американского президента. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Трамп также поблагодарил председателя КНР за великолепный прием, отметив, что стороны провели крайне положительные и продуктивные переговоры.
Американский президент посещает Китай с государственным визитом 13-15 мая.