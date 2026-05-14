Премьер-министр Китая призвал бизнес США способствовать развитию отношений между странами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госсовета КНР Ли Цян на встрече в Пекине призвал Илона Маска, Тима Кука, Дженсена Хуана и других ведущих американских предпринимателей содействовать поддержанию здорового развития отношений между США и КНР, передает CNN.

"Здоровое развитие китайско-американских отношений требует сближения властей обеих стран, а также совместных усилий всех слоев общества для продвижения этого процесса", - сказал он.

Глава правительства встретился с руководителями Apple Тимом Куком, Nvidia - Дженсеном Хуаном и Tesla - Илоном Маском - после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По словам Ли Цяна, лидеры обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и дали стратегические указания относительно будущих двусторонних отношений.