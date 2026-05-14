Аракчи обвинил ОАЭ в поддержке военной операции против Ирана

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ОАЭ были напрямую вовлечены в боевые действия США и Израиля против Ирана, передает агентство "Мехр".

"В своем заявлении ранее я не упомянул ОАЭ, ради сохранения единства я предпочел не говорить об этом. Но на самом деле должен сказать: ОАЭ напрямую участвовали в агрессивных действиях против моей страны. Когда эта агрессия началась, они даже отказались ее осудить", - сказал Аракчи в четверг, выступая на встрече глав МИД БРИКС в Нью-Дели.

"Представитель ОАЭ говорит о международном праве, но, пожалуйста, скажите мне: какая часть международного права позволяет поддерживать ничем не спровоцированный и необоснованный акт агрессии?" - сказал Аракчи.

Ранее глава МИД Ирана предупредил об ответственности государств, "вступающих в сговор" с Израилем.

"Вражда с великим народом Ирана - глупая авантюра. Сговор с Израилем при этом непростителен. Те, кто вступает в сговор с Израилем с целью посеять раскол, будут привлечены к ответственности", - написал Аракчи в соцсети X.

На этой неделе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он совершил тайный визит в ОАЭ и встретился с президентом Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом. Между тем в ОАЭ опровергли информацию о визите Нетаньяху.

Кроме того, в понедельник The Wall Street Journal сообщила, что ОАЭ тайно наносили удары по целям в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе.