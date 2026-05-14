США заподозрили китайские компании в обсуждении поставок оружия Ирану через третьи страны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что компании КНР ведут переговоры с Тегераном о поставках ему китайского оружия через третьи страны, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, китайские компании обсуждают с Ираном поставки вооружений через другие страны, чтобы замаскировать источник происхождения военной помощи. Разведка США смогла собрать данные о таких консультациях. Однако неясно, сколько такого оружия могли уже отправить и отправляли ли его вообще, а также в какой степени власти КНР одобрили поставки вооружений. Чиновники, ознакомившиеся с разведданными, пришли к разным выводам относительно того, поступило ли китайское оружие в третьи страны. Одно из таких транзитных государств находится в Африке, но NYT не приводит его название. Также непонятно, прибыло ли туда оружие.

Собеседники издания выразили мнение, что правительство КНР вряд ли одобрило такие попытки помочь Ирану, но переговоры иранских и китайских фирм не могли пройти в тайне от китайских властей. Чиновники напомнили, что поставки китайских вооружений неприемлемы для Вашингтона, и он хочет, чтобы Пекин их блокировал.

Свидетельств применения Ираном оружия китайского происхождения на поле боя против США и Израиля нет, отмечает NYT, но с начала конфликта на Ближнем Востоке Китай передавал Ирану развединформацию, дал ему доступ к своему спутнику-шпиону для слежения за позициями США в регионе. Также Китай поставлял Тегерану товары двойного назначения типа полупроводников, датчиков, конвертеров напряжения, которые нужны для сборки дронов, ракет и другого оружия.

В середине апреля Трамп говорил, что власти КНР решили не передавать вооружения Ирану. До этого он говорил Fox News, что просил председателя КНР Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану, и что Си Цзиньпин в ответном послании указал на отсутствие таких поставок.

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

