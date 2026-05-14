Поиск

Эстонские погранпосты Койдула и Лухамаа на границе с Россией летом останутся закрыты ночью

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило оставить еще на три месяца закрытыми в ночное время автомобильные погранпункты с Россией Койдула и Лухамаа и сократить на два месяца часы работы погранпункта Нарва-1.

"В феврале этого года правительство приняло решение временно изменить часы работы двух пограничных переходов на юго-востоке Эстонии, и поскольку нет оснований открывать пограничные переходы на ночь, было решено продолжить эту практику и продлить временное изменение часов работы до 31 августа. В это время пограничные переходы открыты с 7:00 до 19:00. Пешеходный пограничный переход Нарва-1, который ранее работал с 7:00 до 23:00, в будущем также будет открыт с 7:00 до 19:00, но с 15 июня Нарва перейдет на новый график работы", - сообщила пресс-служба правительства.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Таро, "принятое три месяца назад решение было уместным и заслуживает продолжения".

По его словам, пересекающие границу адаптировались, "и теперь мы можем гораздо эффективнее использовать наши ресурсы там, где они больше всего нужны - для охраны государственной границы".

С момента введения ограничений количество пересечений границы в Лухамаа сократилось почти на 20%, а в Койдула - на 6%.

Нарва Эстония Койдула Игорь Таро МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов