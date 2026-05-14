Эстонские погранпосты Койдула и Лухамаа на границе с Россией летом останутся закрыты ночью

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило оставить еще на три месяца закрытыми в ночное время автомобильные погранпункты с Россией Койдула и Лухамаа и сократить на два месяца часы работы погранпункта Нарва-1.

"В феврале этого года правительство приняло решение временно изменить часы работы двух пограничных переходов на юго-востоке Эстонии, и поскольку нет оснований открывать пограничные переходы на ночь, было решено продолжить эту практику и продлить временное изменение часов работы до 31 августа. В это время пограничные переходы открыты с 7:00 до 19:00. Пешеходный пограничный переход Нарва-1, который ранее работал с 7:00 до 23:00, в будущем также будет открыт с 7:00 до 19:00, но с 15 июня Нарва перейдет на новый график работы", - сообщила пресс-служба правительства.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Таро, "принятое три месяца назад решение было уместным и заслуживает продолжения".

По его словам, пересекающие границу адаптировались, "и теперь мы можем гораздо эффективнее использовать наши ресурсы там, где они больше всего нужны - для охраны государственной границы".

С момента введения ограничений количество пересечений границы в Лухамаа сократилось почти на 20%, а в Койдула - на 6%.