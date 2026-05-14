Главы МИД России и Бразилии провели встречу в Нью-Дели

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой "на полях" заседания министров иностранных дел БРИКС в Нью-Дели.

Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, Бразилия наряду с Россией, Индией и Китаем являются первыми ее участниками, затем в 2011-м к БРИКС присоединилась Южная Африка. С начала этого года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.