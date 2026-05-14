Мэр Манчестера и потенциальный кандидат на пост премьера Британии хочет вернуться в парламент

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мэр Манчестера Эндрю Бернем, которого британские эксперты считают одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, выразил намерение покинуть свой пост и вернуться в британский парламент, сообщает в четверг Sky News.

"Есть пределы того, чего можно достичь, находясь в Манчестере. Нам необходимы гораздо более масштабные изменения на национальном уровне, чтобы сделать повседневную жизнь людей менее дорогостоящей. Именно поэтому я прошу поддержки народа для возвращения в парламент", - говорится в заявлении Бернема.

Он заявил, что запросит у Национального исполнительного комитета Лейбористской партии (NEC) возможность выставить свою кандидатуру на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Мейкерфилд.

Это произошло после того, как депутат-лейборист от округа Джош Симонс объявил, что намерен уйти в отставку. При этом политик подчеркнул, что делает это исключительно для того, чтобы Бернем мог занять его место в парламенте.

"Сегодня я ставлю во главу угла людей, которых я представляю, и страну, которую я люблю, а потому я покину пост депутата от Мейкерфилда. Я отхожу в сторону, чтобы Энди Бернем мог вернуться, побороться за возвращение в парламент и, в случае избрания, стать двигателем перемен, в которых нуждается наша страна", - написал он в социальной сети X.

Симонс подчеркнул, что "Энди является подходящей кандидатурой для руководства страной".

Sky News отмечает, что для возвращения в парламент Бернему предстоит победить на выборах, которые могут сложиться для него непросто. В 2024 году Симонс опередил ближайшего соперника - кандидата от правой партии "Реформировать Соединенное Королевство" - всего на 6 тыс. голосов. Кроме того, с тех пор популярность лейбористов в стране резко упала.

В правой партии "Реформировать Соединенное Королевство", популярность которой в последние месяцы растет, заявили, что приложат усилия для того, чтобы победить Бернема на выборах. Лидер партии Найджел Фараж заявил, что он "ожидает этих выборов и приложит все усилия для победы в них".

Бернем, которого в СМИ называют "королем Севера", обладает достаточно обширной поддержкой в партии. Он занимал министерские должности в правительствах премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна, а также дважды боролся за пост главы Лейбористской партии: в 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 - второе, проиграв Джереми Корбину.

Ранее агентство по проведению опросов и маркетинговых исследований Survation опубликовало результаты опроса, в котором члены Лейбористской партии отвечали на вопрос, за кого проголосуют в потенциальной борьбе за пост премьера: за Кира Стармера или другого кандидата. Бернем набрал больше всех голосов, готовность проголосовать за него выразил 61% опрошенных.

В четверг министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что уходит в отставку. В западных СМИ отмечали, что его отставка создает почву для начала борьбы за лидерство в партии, а значит и за пост премьер-министра королевства. Считается, что Стритинг, как и Бернем, претендует на эти должности.

Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов Лейбористской партии на недавних выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии, на которых партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. Пока что Стармер отказывается рассматривать такую возможность.