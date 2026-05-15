Трамп заявил, что США уничтожили 85% производства иранских ракет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что за время конфликта США уничтожили 85% производства баллистических ракет в Иране.

"К слову, мы уничтожили 85% их производства ракет", - сказал президент журналистам на борту самолета.

По словам Трампа, силы США также полностью уничтожили флот и ВВС Ирана.

"Мы уничтожили все. Разве что не уничтожили мосты, кроме одного - и то сделали это, потому что они вели себя неподобающим образом. (...) Мы могли вывести из строя их мосты и электроэнергетическую инфраструктуру за два дня", - добавил Трамп.

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
